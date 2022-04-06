«Прагматично, скучно – так «Атлетико» и добивается результата. Но сегодня – 0:1». Экс-форвард «МЮ» Даблин о победе «Ман Сити»

прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Атлетико» (1:0) в .

«Прагматично. Скучно, полагаю. Но так добивается результата, но сегодня они проиграли 0:1.

на самом деле не создал много моментов, им приходилось много двигаться перед штрафной, и они не хотели сбиваться на подачи, потому что у них нет преимущества в верховой борьбе.

«Манчестер Сити» сделал то, что должен был сделать – одержал победу.

И теперь они отправятся на выездной матч с позитивным результатом», – заявил бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».