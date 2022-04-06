Симеоне после 0:1: «Ман Сити» – лучшая команда мира, возможно. «Атлетико» будет смиренно бороться, насколько сможет»

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Диего Симеоне подвел итоги поражения от «Манчестер Сити» (0:1) в Лиге чемпионов.

О сегодняшнем матче

«Очень сложный матч против выдающейся команды, которая играет очень хорошо и добивается успехов благодаря великолепным индивидуальностям, которые формируют отличную команду.

Мы хотели закрыть игру и контратаковать. В первом тайме мы не могли выбраться, хотя «Сити» не бил в створ. Во втором тайме они нашли гол».

Об ответной игре

«Всегда нужно придумывать что-то получше. Это длинное противостояние, разбитое на две части. «Сити» без разницы, они играют одинаково. Возможно, это лучшая команда в мире.

Но мы будем смиренно бороться, насколько сможем», – сказал тренер «Атлетико».

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