Линекер о матче «Сити» – «Атлетико»: «10 лет назад вы бы поставили, что в голубом – испанская команда, а в красном – английская»

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Гари Линекер поделился впечатлениями об игре «Манчестер Сити» – «Атлетико».

«Если бы этот матч проходил 10 лет назад и вы бы его смотрели, не зная, кто играет, вы бы поставили что угодно, что в голубом – испанская команда, а в красном – английская», – написал бывший форвард сборной Англии в твиттере по ходу первого тайма.

К перерыву «Сити» имеет серьезное преимущество во владении мячом – 70 на 30.

«Горожане» нанесли шесть ударов по воротам, но при этом ни разу не попали в створ. У мадридцев вообще нет ударов за стартовые 45 минут игры.

Sports.ru ведет текстовый онлайн матча «Ман Сити» – «Атлетико», также доступна видеотрансляция.

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