Де Брюйне об 1:0: «Атлетико» играл впятером в защите и впятером в полузащите. Во втором матче им придется атаковать немного больше»

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Кевин де Брюйне высказался о победе «Манчестер Сити» над «Атлетико» (1:0) в Лиге чемпионов.

«В первом тайме было сложно, во втором у нас было несколько моментов, и хорошо, что мы ими воспользовались.

Было очень тяжело. «Атлетико» играл почти впятером в защите и впятером в полузащите. Советую всем, кто что-нибудь скажет о нашей игре, сыграть против «Атлетико» на тренировке.

Мы должны были сохранять спокойствие и не идти у них на поводу. Так они играют. Я ожидаю подобного во втором матче. Им придется атаковать немного больше», – сказал полузащитник «горожан».

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