не подпишет вингера «Ливерпуля» .

По данным As, каталонский клуб отказался от приглашения 29-летнего футболиста из-за его высоких требований по зарплате. Салах просил у «Барсы» контракт на 5 лет с зарплатой около 17 млн евро в год.

Мо не собирался снижать требования, и «Барса» отказалась от сделки, хотя клубному руководству этот игрок очень симпатичен.

Трансфер Салаха было бы непросто осуществить, так как «Барселоне» пришлось бы вести переговоры с , который запросил бы за египтянина не менее 70 млн евро.

По этим причинам президент «Барселоны» Жоан Лапорта решил сосредоточиться на переговорах по Эрлингу Холанду («Боруссия» ) и Роберту Левандовскому ( ).

Трансфер норвежца в «Барсу» по-прежнему осуществим, потому что агент игрока и его отец могут согласиться на снижение комиссионных выплат. Переход Левандовского тоже реален, поскольку поляк хочет перейти в «Барсу», а его трансфер обойдется клубу дешевле, чем сделки по Холанду или Салаху.

Левандовски, которому летом исполнится 34 года, стал бы краткосрочным решением «Барсы» по усилению атаки. Он может подписать контракт по схеме «2+1».

Источники в клубе сообщают о том, что получают положительные отзывы о форварде. Его описывают как «прекрасного профессионала», который «очень заботится о себе» и может еще «как минимум три года играть на топ-уровне».