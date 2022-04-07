Хачатурянц раскритиковал Акинфеева за конфликт с Паниным: «Разве можно с судьями так разговаривать? Хамство и оскорбления унижают футбол»

Президент РПЛ призвал футболистов не оскорблять судей.

В среду арбитр был отстранен до конца сезона за судейство в матче РПЛ ЦСКА – «Урал» (2:2), в котором он допустил 3 ключевые ошибки.

«Панин не справился. Психологическая нагрузка сыграла роль, у него была возможность исправить свою ошибку. На последних сборах мы как раз об этом и говорили: что если вы исправили ошибку, то это не будет влиять на ваши дальнейшие назначения. Вопрос ведь в том, чтобы восторжествовала истина.

Обиднее всего, что этот семинар прошел за 3-4 дня до 21-го тура. Мне казалось, что мы донесли эту мысль судьям.

Конечно, Панин совершил достаточное количество ошибок, чтобы его отстранили. Но обратите внимание на то, как с ним разговаривал . Разве это допустимо? Разве можно с судьями, какие ошибки бы они не допускали, разговаривать в таком тоне?

Любое хамство и оскорбление унижает и оскорбляет футбол. Я, используя возможность [эфира], попросил бы футболистов контролировать такие моменты, – сказал .

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