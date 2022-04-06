«Панин долго изучал момент с пенальти и в итоге его не назначил – это вызывает серьезные опасения». Хачатурянц о судьях

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Ашот Хачатурянц объяснил решение отстранить троих судей РПЛ до конца сезона.

«Хотелось бы прокомментировать решения Судейского комитета РФС, чтобы четко расставить акценты и объяснить свою позицию по поводу судейства матчей РПЛ.

Неделю назад мы провели двухдневный сбор-семинар арбитров РПЛ перед завершающей частью сезона. На этом сборе я лично общался с арбитрами, а менеджер судей РПЛ Николай Иванов – человек, отвечающий за их подготовку, – четко разъяснил судьям актуальные трактовки спорных моментов матчей, а также алгоритм взаимодействия судья – ВАР.

По итогам сбора мы получили позитивный отклик судей и готовы проводить такие встречи регулярно.

При этом очень важно, чтобы арбитры осознавали свою ответственность. Каждое очко в решающей части сезона для клубов имеет значение, и у каждой судейской ошибки, у каждого неверного решения есть последствия.

Нам не нужны быстрые и неправильные решения арбитров. У них есть время в сложных и спорных моментах посоветоваться с коллегами, посмотреть повтор у монитора, когда это возможно. И в этом смысле решение арбитра Игоря Панина, который долго изучал момент с возможным пенальти и в итоге не назначил 11-метровый, а также столь оперативное и преждевременное завершение матча сложнообъяснимо и вызывает серьезные опасения.

Диалог с арбитрами мы ведем постоянно. Надеюсь, что судьи это понимают и проведут концовку сезона достойно и без результативных ошибок», – сказал президент РПЛ журналистам.

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