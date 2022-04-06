«Судья испугался ставить пенальти в ворота ЦСКА. Их что, расстреляют после игры?» Хавбек «Урала» Гаджимурадов про ошибку Панина

высказался о неназначенном пенальти в ворота .

Арбитр Игорь Панин не назначил пенальти в ворота ЦСКА в игре с «Уралом» на пятой компенсированной минуте ко второму тайму.

– Как оцените судейские решения в конце матча: назначение в ваши ворота пенальти, с которого сравнял ЦСКА, и неназначение одиннадцатиметрового в ворота армейцев?

– Возможно, пенальти в наши ворота был назначен правильно. Но и через две минуты в ворота ЦСКА – тоже чистейшая «точка».

И я не понимаю: мы на последнем месте находились до этого матча, провели уже четыре игры и чуть ли не в каждой – одиннадцатиметровый в наши ворота.

И потом каждые 11 метров признают сомнительными. Когда нам ставят «точку» в игре с «Краснодаром», то говорят: «Каждое касание – это пенальти».

А тут с ЦСКА говорят: «Легкое касание – не пенальти». Какие-то двойные стандарты. Мне кажется, судья просто испугался ставить пенальти. Испугался, и все.

Не хочу что-то лишнее говорить, потому что эмоции чуть зашкаливают. Я думаю, мы должны были выигрывать у ЦСКА.

– Из-за этого эпизода с неназначенным пенальти после финального свистка была стычка между игроками обеих команд?

– Да-да, конечно. А как еще, когда ты в одну сторону ставишь одиннадцатиметровые, а в другую не даешь аналогичные «точки»?

Мне вообще это непонятно. Да, ЦСКА. Ну и что? Уже какую игру в нашу сторону ставят пенальти. Давайте и нам иногда пробить!

Думают, в нашу сторону можно ставить, а в сторону ЦСКА… Их что, расстреляют после игры? Мне кажется, что стоило пенальти поставить и эта игра была бы наша, – сказал полузащитник «Урала».

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