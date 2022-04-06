Михаил Вилков: «Неправильно, когда глава лиги отстраняет судей. Не припомню, чтобы Прядкин вмешивался»

высказался об остранении арбитров от работы в .

Игорь Панин, и Артем Любимов были отстранены до конца сезона. пропустит один матч чемпионата России, Павел Шадыханов – два.

– Никакого смеха в ситуации с отстранением судей нет. Печально, конечно, что арбитры ошибаются… Вдвойне обидно, что ребят отстраняют на долгий срок от работы! Никто не отрицает, что ошибки были, но слишком суровое наказание, например, для того же Сухого: он верно назначил штрафной и не имел шансов исправить решение того, кто был на ВАР!

– Допускаете ли вы, что отстраненные арбитры больше не вернутся к работе?

– Это уже решит руководитель: новый или старый – не так важно. Главное, чтобы сейчас хватило боевых единиц завершить сезон.

На мой взгляд, неправильно, когда руководитель лиги [ ] принимает решение об отстранении судей – такой практики нет ни в одной стране мира. Я что-то не припомню, чтобы Прядкин вмешивался в судейские дела.

У судей должен быть руководитель, который будет отстаивать и защищать их перед клубами и лигой. У нас же получается, что клубы просят босса убрать того или другого, – и они идут на канаву, – сказал бывший футбольный арбитр.

Трех судей забанили до конца сезона из-за пенальти: Панин отобрал у «Урала», Сухой и Любимов зря дали за фол на Смолове