Михаил Вилков: «Неправильно, когда глава лиги отстраняет судей. Не припомню, чтобы Прядкин вмешивался»

Теги Сергей Прядкин премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Михаил Вилков Алексей Сухой Павел Шадыханов Чемпионат.com Артем Любимов Игорь Панин Ашот Хачатурянц Футбол

Михаил Вилков высказался об остранении арбитров от работы в РПЛ.

Игорь Панин, Алексей Сухой и Артем Любимов были отстранены до конца сезона. Сергей Карасев пропустит один матч чемпионата России, Павел Шадыханов – два.

– Никакого смеха в ситуации с отстранением судей нет. Печально, конечно, что арбитры ошибаются… Вдвойне обидно, что ребят отстраняют на долгий срок от работы! Никто не отрицает, что ошибки были, но слишком суровое наказание, например, для того же Сухого: он верно назначил штрафной и не имел шансов исправить решение того, кто был на ВАР!

– Допускаете ли вы, что отстраненные арбитры больше не вернутся к работе?

– Это уже решит руководитель: новый или старый – не так важно. Главное, чтобы сейчас хватило боевых единиц завершить сезон.

На мой взгляд, неправильно, когда руководитель лиги [Ашот Хачатурянц] принимает решение об отстранении судей – такой практики нет ни в одной стране мира. Я что-то не припомню, чтобы Прядкин вмешивался в судейские дела.

У судей должен быть руководитель, который будет отстаивать и защищать их перед клубами и лигой. У нас же получается, что клубы просят босса убрать того или другого, – и они идут на канаву, – сказал бывший футбольный арбитр.

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