«Судья или глупый, или намеренно не хочет разбираться в футболе». Самедов о матче ЦСКА – «Урал»

высказался по поводу отстранения ряда судей после 23-го тура .

«Все отстранения справедливы. Я согласен по всем эпизодам.

Очевидно, что проблемы в судействе у нас есть. Не назначить пенальти в ворота – это что такое вообще? Если я и вы – не судьи – видим очевидный пенальти, и это впоследствии подтверждается, а арбитр, не разобравшись на ВАР, ошибается – это как? Это значит, что человек глупый и не разбирается в футболе, либо он не хочет это делать намеренно.

Какое-то время все было нормально, но сейчас, например, я не понимаю, для чего нужен ВАР: видеоассистенты не подсказывают главным арбитрам. Мне кажется, с ВАР все стало только еще хуже, и это удивительно и странно», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Пенальти на Смолове не было, Бека-Бека зря не удалили, Иванов наконец прав. Разбор судейских косяков и наказаний от ЭСК