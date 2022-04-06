«Судья или глупый, или намеренно не хочет разбираться в футболе». Самедов о матче ЦСКА – «Урал»

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Александр Самедов высказался по поводу отстранения ряда судей после 23-го тура РПЛ.

«Все отстранения справедливы. Я согласен по всем эпизодам.

Очевидно, что проблемы в судействе у нас есть. Не назначить пенальти в ворота ЦСКА – это что такое вообще? Если я и вы – не судьи – видим очевидный пенальти, и это впоследствии подтверждается, а арбитр, не разобравшись на ВАР, ошибается – это как? Это значит, что человек глупый и не разбирается в футболе, либо он не хочет это делать намеренно.

Какое-то время все было нормально, но сейчас, например, я не понимаю, для чего нужен ВАР: видеоассистенты не подсказывают главным арбитрам. Мне кажется, с ВАР все стало только еще хуже, и это удивительно и странно», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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