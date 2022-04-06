Тарпищев о судействе в РПЛ: «Ошибки при ВАР – просто анекдот. Им платят приличные деньги, а они грубо ошибаются, нет ответственности»

высказался по поводу уровня судейства в .

«Честно говоря, при наличии ВАР серьезные ошибки судей в РПЛ – это просто анекдот.

Такое ощущение, что некоторые арбитры спортом никогда не занимались. Им платят приличные деньги, а они допускают грубые ошибки.

Кто в этом виноват? Возможно, не хватает грамотной системы наказаний. Нет ответственности. А еще не так смотрят футбол, не там стоят позиционно.

Надо разбирать и смотреть это. Часто получается так, что арбитр видит фол не с той точки, откуда можно вынести правильное решение по эпизоду», – заявил президент Федерации тенниса России.

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