Тен Хаг не произвел большого впечатления на боссов «МЮ», но остается фаворитом. Его считают нехаризматичным

У есть сомнения по поводу Эрика тен Хага.

Как пишет The Independent, во время собеседования тренер сказал руководству «Манчестер Юнайтед», что, по его мнению, работа с клубом – это 5-летний проект. Тен Хаг назвал физическую подготовку первым элементом, который он изменил бы.

52-летний специалист стал одним из первых, с кем «МЮ» пообщался, однако он не произвел большого впечатления и не дал боссам клуба 100-процентных аргументов в пользу его назначения.

Тен Хага по-прежнему считают фаворитом в борьбе за пост тренера «Юнайтед», однако впечатление, произведенное им, схоже с тем, что почувствовали руководители «Тоттенхэма» прошлым летом. Его считают недостаточно харизматичным, особенно в сравнении с , другим кандидатом на этот пост.

Несколько источников сообщили, что тен Хаг «никого не поразил».

К собеседованию тренер подготовил обширное досье на команду, в котором указывал, что в последнее время «Юнайтед» был далек от формы, которая нужна для Лиги чемпионов». Особое внимание уделялось физической подготовке футболистов.

Кроме того, тен Хаг обозначил предпочтительные трансферные цели, среди которых есть игроки «Аякса». «Юнайтед» осторожно относится к перспективе подписания игроков из Нидерландов, так как помнит о неудачах с Донни ван де Беком и Мемфисом Депаем.

Отмечается, что на решение «МЮ» может повлиять финансовый вопрос. Если отступные тен Хага в «Аяксе» – менее 4 млн фунтов, то за Почеттино придется заплатить до 25 млн фунтов.

Почеттино вызывает восхищение у некоторых из руководителей «МЮ», однако в этом вопросе, как и в случае с тен Хагом, у боссов клуба нет единодушия.

Готового и очевидного выбора у «МЮ» нет. «Это не Пеп Гвардиола в ситуации с «Манчестер Сити», – сказал один из источников.