Руни о тренере для «МЮ»: «Между Почеттино и тен Хагом выбрал бы первого. Клубу нельзя облажаться»

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Уэйн Руни призвал «Манчестер Юнайтед» дать новому главному тренеру время.

– Говорят, это может быть Почеттино, тен Хаг или кто-то другой. Как думаете, кто больше подходит «МЮ»?

– Думаю, Почеттино проявил себя в Премьер-лиге, он знает АПЛ. В «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне» он привлекал к основе много молодых игроков.

Если выбирать из них двоих, я бы выбрал Почеттино и дал ему время. Тренерам сейчас нужно время, чтобы они могли оставить в клубе, в команде свой след. Если дать ему время, я считаю, он справится.

На мой взгляд, это топ-тренер, который знает, как работать и с игроками топ-уровня, и с молодыми футболистами. Думаю, клубу нужно сделать все как следует, он не может себе позволить облажаться снова, – сказал главный тренер «Дерби».

Тен Хаг – фаворит на пост тренера «МЮ» после собеседований. Еще общались с Почеттино и неизвестным кандидатом – не Лопетеги и не Энрике

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