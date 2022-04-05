Руни о тренере для «МЮ»: «Между Почеттино и тен Хагом выбрал бы первого. Клубу нельзя облажаться»

призвал дать новому главному тренеру время.

– Говорят, это может быть Почеттино, тен Хаг или кто-то другой. Как думаете, кто больше подходит «МЮ»?

– Думаю, Почеттино проявил себя в Премьер-лиге, он знает . В «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне» он привлекал к основе много молодых игроков.

Если выбирать из них двоих, я бы выбрал Почеттино и дал ему время. Тренерам сейчас нужно время, чтобы они могли оставить в клубе, в команде свой след. Если дать ему время, я считаю, он справится.

На мой взгляд, это топ-тренер, который знает, как работать и с игроками топ-уровня, и с молодыми футболистами. Думаю, клубу нужно сделать все как следует, он не может себе позволить облажаться снова, – сказал главный тренер .

Тен Хаг – фаворит на пост тренера «МЮ» после собеседований. Еще общались с Почеттино и неизвестным кандидатом – не Лопетеги и не Энрике