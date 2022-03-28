У Левандовского нет договоренностей с «Барсой». Он еще не решил, где продолжит карьеру

У Роберта Левандовского нет договоренностей с «Барселоной».

По данным Goal.com и Spox, нападающий «Баварии» еще не определился, где продолжит карьеру. Он не согласовывал контракт с «Барсой».

Соглашение поляка с «Баварией» действует до лета 2023 года, и клуб надеется договориться с ним о продолжении сотрудничества. Несмотря на это, мюнхенцы еще не начали переговоры с Левандовским.

Отмечается, что главным препятствием остается зарплата форварда, который получает около 25 млн евро в год.

В этом сезоне 33-летний нападающий забил 45 голов в 37 играх за «Баварию». Его статистика – здесь.