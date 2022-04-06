Хачатурянц об отстранении Карасева на 1 игру: «Невынесение красной карточки Бека-Бека не повлияло впрямую на результат»

объяснил, почему судья отстранен на один матч РПЛ.

Арбитр наказан за то, что не показал красную карточку в матче – (1:0).

При этом судьи , Алексей Сухой и Артем Любимов за свои ошибки были отстранены до конца сезона.

– Считаю, это максимально строгое решение, чтобы дать понять, что за ошибки, которые впрямую влияют на результат, будем строго наказывать. Ошибки арбитров очевидны, это признано единогласным решением экспертно-судейской комиссии.

– Карасев получил меньшее наказание, чем Панин и Сухой, которые были главными арбитрами в матчах 23-го тура. С чем это связано?

– С тем, что невынесение красной карточки не повлияло впрямую на результат матча. Карасев наш самый топовый арбитр. Нам важно иметь судей такого уровня на финише сезона.

– Какова перспектива отстраненных до конца сезона?

– Она разная. Об этом мы объявим позднее, – сказал президент .

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