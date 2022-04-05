Хачатурянц организовал экстренное заседание судейского комитета из-за ошибок арбитров. Некоторых могут отстранить до конца сезона

Некоторых судей РПЛ могут отстранить до конца сезона.

6 апреля президент Премьер-лиги Ашот Хачатурянц собирает экстренное заседание судейского комитета, сообщает .

Руководство российского футбола крайне недовольно работой судей весной, в частности, в последнем туре РПЛ.

На собрании ожидаются жесткие меры в отношении абритров, допустивших ошибки. Некоторых из них могут быть отстранить до конца сезона.

Ранее ЭСК РФС признала, что в 23-м туре РПЛ арбитры ошиблись в матчах «Локомотив» – «Спартак», ЦСКА – «Урал» и «Краснодар» – «Динамо».

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