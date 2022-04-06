Комитет по этике рассмотрит оскорбления судей президентом «Урала» 15 апреля

Комитет по этике по этике рассмотрит оскорбления в адрес судей со стороны президента .

после матча 23-го тура с (2:2) раскритиковал работу арбитров и назвал их «козлами».

«Мы получили обращение от по поводу высказываний Иванова. Его поведение будет рассматриваться на очередном заседании комитета по этике в следующую пятницу, 15 апреля.

Также может быть рассмотрено еще одно дело, но на данный момент мы не получали официального обращения, поэтому говорить о нем не имею права», – сообщил председатель комитета по этике Семен Андреев.

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