«Краснодар» и «Урал» обратились в ЭСК РФС после матчей с «Динамо» и ЦСКА

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«Краснодар» и «Урал» попросили ЭСК РФС оценить работу главных арбитров их матчей.

Игру первых в 23-м туре РПЛ обслуживала бригада судей под руководством Алексея Сухого, вторых – команда рефери во главе с Игорем Паниным.

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам: с назначением пенальти на нападающем «Динамо» Федоре Смолове и неназначением пенальти на игроке «быков» Алексее Ионове.

«Урал» просит рассмотреть эпизод с неназначением пенальти в ворота ЦСКА в концовке игры», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Этот странный пенальти принес «Динамо» победу. Разве Смолова потянули за футболку в штрафной?

«Судья – козел». Президент «Урала» в бешенстве: не дали пенальти, хотя арбитра звали к монитору

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