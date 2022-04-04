«Краснодар» и «Урал» обратились в ЭСК РФС после матчей с «Динамо» и ЦСКА

«Краснодар» и «Урал» попросили ЭСК РФС оценить работу главных арбитров их матчей.
Игру первых в 23-м туре РПЛ обслуживала бригада судей под руководством Алексея Сухого, вторых – команда рефери во главе с Игорем Паниным.
«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам: с назначением пенальти на нападающем «Динамо» Федоре Смолове и неназначением пенальти на игроке «быков» Алексее Ионове.
«Урал» просит рассмотреть эпизод с неназначением пенальти в ворота ЦСКА в концовке игры», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
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