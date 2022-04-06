Гнабри общается лишь с «Баварией», несмотря на интерес «Реала». Он хочет повышения зарплаты с 10 до 15 млн евро, как у Комана и Сане

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Вингер Серж Гнабри по-прежнему ведет переговоры с «Баварией» о новом контракте.

Агенты 26-летнего игрока сборной Германии общаются только с руководством мюнхенского клуба, несмотря на интерес «Реала», сообщает Sky Sport.

По данным источника, в настоящее время Гнабри зарабатывает около 10 млн евро в год, но он хочет повышения зарплаты до 15 млн, как у других вингеров «Баварии» Кингсли Комана и Лероя Сане.

30 июня 2023 года Гнабри может стать свободным агентом.

В 28 матчах сезона Бундеслиги на его счету 11 голов и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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