Гнабри общается лишь с «Баварией», несмотря на интерес «Реала». Он хочет повышения зарплаты с 10 до 15 млн евро, как у Комана и Сане

Вингер Серж Гнабри по-прежнему ведет переговоры с «Баварией» о новом контракте.

Агенты 26-летнего игрока сборной Германии общаются только с руководством мюнхенского клуба, несмотря на интерес , сообщает Sky Sport.

По данным источника, в настоящее время Гнабри зарабатывает около 10 млн евро в год, но он хочет повышения зарплаты до 15 млн, как у других вингеров «Баварии» и .

30 июня 2023 года Гнабри может стать свободным агентом.

В 28 матчах сезона Бундеслиги на его счету 11 голов и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.