лоббирует переход в из «Баварии».

Как пишет Sport Bild, австриец советует руководству «Реала» подписать 26-летнего правого вингера.

намерена продать Гнабри предстоящим летом, если договориться о новом контракте так и не удастся. Однако немец в таком случае не хочет уходить. Он предпочел бы уйти из «Баварии» бесплатно летом 2023 года.

Футболиста не устраивает его роль в команде, а также размер предложенной мюнхенским клубом зарплаты. В частности, он не удовлетворен тем, что тренер использует его по всему флангу, вынуждая работать и в атаке, и в обороне. 26-летний игрок хотел бы обладать большей свободой и чаще смещаться в центр поля.

В этом сезоне Гнабри забил 13 голов и отдал 6 передач в 36 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.