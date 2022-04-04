«Ливерпуль» видит в Гнабри замену Салаху. «Реал» общался с агентами игрока, «Ювентус» тоже интересуется

Серж Гнабри интересен «Реалу», «Ливерпулю» и .

По данным Goal.com, пытается договориться с 26-летним форвардом о новом контракте, но стороны пока не могут достичь компромисса. В мюнхенском клубе понимают, что немца придется сделать одним из наиболее высокооплачиваемых игроков команды. Сейчас он получает 8 млн евро в год.

Учитывая неопределенность, сложившуюся вокруг Гнабри, контракт которого с «Баварией» действует до лета 2023 года, европейские топ-клубы начинают проявлять к нему интерес.

«Реал» уже контактировал с представителями вингера. Мадридский клуб пристально следит за игрой Гнабри на протяжении последних пяти лет. Отмечается, что Серж близко дружит с защитником «Реала» Давидом Алабой. Ранее появлялась информация о том, что австриец советует подписать Гнабри.

Помимо «Реала», за ситуацией внимательно следят «Ливерпуль» и «Ювентус».

Английский клуб видит в Гнабри потенциальную замену для , контракт которого с клубом тоже истекает летом 2023 года. Стороны пока не могут согласовать условия нового договора. Тренер Юрген Клопп – большой поклонник таланта Гнабри.

«Ювентус» обратил внимание на немца, так как ищет на рынке игроков, которые близки к статусу свободных агентов. Туринский клуб может попробовать договориться с «Баварией» об аренде Гнабри, когда откроется летнее трансферное окно.

В этом сезоне правый вингер забил 14 голов и отдал 7 передач в 37 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.