Колосков о судейских ошибках: «Такое большое количество появилось, когда пришли иностранные руководители»

высказался по поводу большого количества судейских ошибок в .

«Такое большое количество результативных ошибок в судействе появилось после того, как к руководству пришли иностранные руководители. Когда были наши судьи, например Казаков, не было такого. Это выдающийся арбитр.

Такие люди продвигали и развивали советскую школу подготовки судей. Они обращали внимание на специфику футбола. У нас сейчас судьи не только ошибаются, но и мешают футболистам играть. Они просто неправильно занимают место на футбольном поле, что очень мешает игрокам.

Ну и количество карточек, которые арбитры любят показывать. Это какое-то увлечение. Что они хотят этим показать? Свою власть над футболистами и тренерами? А люди приходят не на него посмотреть, а на футбол. Можно иногда обойтись замечанием», – сказал Колосков.