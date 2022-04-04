Зарема о вылете «Спартака»: «Куда? Мы уже с треском вылетели отовсюду. Славно съездили в Лейпциг, замучились считать доходы от новых партнеров, стоимость бренда взлетела до небес»

прокомментировала слова Александра Жукова о возможном вылете .

«Последние 5 секунд того интервью были шедевральными, когда господин Жуков бросил напоследок: «Спартак» может вылететь с такой игрой!»

Куда вылететь-то? Мы уже с треском вылетели из всех соревнований! Наши игроки до сих пор под впечатлением от того, как славно съездили в Лейпциг, повидались с тренером, который, несмотря на два сезона мучений с кучей карточек и дисквалификаций, вывел «Спартак» в зону тех самых еврокубков.

Мы замучились подсчитывать доходы от обилия новых партнеров, наши социальные сети бьют один рекорд за другим, а стоимость бренда «Спартак» взлетела до небес.

Видимо, придется все-таки установить новые полноростовые турникеты не только у стадиона, но и перед офисом, чтобы сдержать поток новых иностранных инвестиций City Group, пивных компаний, а также киносъемочных групп от Netflix и Disney. Выход первой серии All or Nothing уже завтра. Ждите!

В той же реальности, в которой наши сборники побывали в Катаре и привезли всем родным магнитики на холодильник.

Не надо с сарказмом ухмыляться о вылете: через полгода, после ухода легионеров, и ФНЛ сольются в единую непонятную субстанцию с еще большим разрывом в качестве команд первой тройки и всей остальной массы, играющей в дворовый футбол – нет техники, оторви ноги сопернику», – посетовала жена владельца «Спартака» Леонида Федуна.