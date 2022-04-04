Зарема Салихова: «Влепить бы «Локо» техническое поражение за подготовку поля, но лепили только снежки на трибунах. Цивилизованный футбольный мир так не живет»

раскритиковала подготовку к проведению матча со «Спартаком».

«Снегопад в апреле – явление нечастое, но прогноз погоды доступен каждому. И технические службы стадиона до самого начала матча ждали, что снегопад прекратится, а сугробы растают сами по себе. Влепить бы за такую подготовку поля техническое поражение «Локомотиву», но лепили только снежки на трибунах.

Кстати, красные линии так и не появились.

Мне казалось, что играть в такую погоду опасно, и я была права. Наш капитан [ ] получил повреждение, которое напрямую связано с условиями, в которых мы играли. Уверена, если б предстояли игры сборной, то футбольные власти отнеслись бы к вопросу внимательнее.

Некоторые ветераны любят с радостью вспоминать, как 30 лет назад играли без травы и в сугробах, мол, ничего, не жаловались. Для 2022 года это ненормально!

Также считаю неприемлемым приучать детей играть на неподогреваемых полях, на асфальте и без надлежащего освещения. Цивилизованный футбольный мир так не живет, к чему такая закалка?!» – написала жена Леонида Федуна, владельца .

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