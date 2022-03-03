Зарема Салихова: «Призываю приостановить и пересмотреть закон о Fan ID. Сейчас болельщики нужны командам как никогда»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Спорт-Экспресс Fan ID Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова призвала приостановить введение закона о Fan ID.

«Сегодня для полного единения на стадионах нам недостает одного элемента – болельщиков. Мы так долго оставались без футбола, играли на пустых стадионах из-за ковида не для того, чтобы снова видеть пластиковые кресла вместо фанатов. Хочется верить, что позицию болельщиков услышали.

Я призываю болельщиков вернуться, а наши футбольные власти приостановить и пересмотреть закон о Fan ID. Сейчас болельщики нужны всем без исключения командам как никогда», – написала спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна в колонке.

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