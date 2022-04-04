Евгений Шляков: «Свобода слова даже в Европе – просто слово, никакие демонстрации не работают»

Российский футболист клуба УТА Евгений Шляков рассказал о свободе слова в Европе.

«Ко мне подошел наш пресс-атташе и сказал, что одна из главных газет или спортивный телеканал Румынии хотел бы у меня взять интервью по поводу событий на Украине. Я отказался, и моя команда полностью меня поддержала. Мы не солдаты и не политики, мы спортсмены, которые должны показывать, что спорт объединяет и создает дружбу между нациями.

Вообще, тут очень любят свободу слова, я сам видел антиковидные митинги, но они ни к чему не приводили, никто на них не смотрел. Никакие демонстрации не работают. Свобода слова даже в Европе – просто слово. Если правительство страны скажет, что в стране ковид – значит, ковид», – рассказал экс-защитник «Тамбова» и хабаровского СКА.