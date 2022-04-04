Кристина Резцова о санкциях: «Больше пяти пачек макарон в магазине купить нельзя, а для спортсмена длинные углеводы – самое нужное. Это был маленький шок»

Российская биатлонистка рассказала, как ощутила на себе влияние санкций в отношении России.

– Следите за новостями об отстранении российских спортсменов?

– Если честно, нет. Сейчас у меня нет времени и возможности это читать. У нас бывают собрания в , с Олимпийским комитетом, но какой-то конкретики я ни разу не слышала.

Мы все не знаем, что и как будет. От нас ничего не зависит, если бы мы что-то могли сделать – этому бы стоило уделять внимание, но сейчас мы как подневольные люди, которым что скажут, то и будем делать.

– На бытовом уровне заметили какие-то изменения из-за санкций?

– Я как обыкновенный человек знаю, что в магазине больше пяти пачек макарон купить нельзя. И дело даже не в сахаре, а именно в макаронах. Для спортсменов длинные углеводы – это самое нужное.

Мы с мужем обычно набираем много, потому что не так часто ездим в магазины, приезжаем, а нам говорят, что больше пяти упаковок на человека не продадут. Это был маленький шок, – сказала Резцова.