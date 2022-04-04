Некоторые игроки «МЮ» считают тен Хага неудачным выбором для клуба (MEN)

Не все игроки рады, что Эрик тен Хаг может стать тренером команды.

Как пишет Manchester Evening News, некоторые игроки «Юнайтед» воодушевлены перспективой работы под руководством нынешнего тренера «Аякса» и думают, что с ним они добьются прогресса. Однако источники, близкие к другим футболистам «МЮ», сообщают, что эти игроки считают тен Хага неудачным выбором.

Несмотря на это, клубное руководство склоняется к назначению 52-летнего специалиста. готов отпустить его.

В феврале сообщалось, что многие игроки «Манчестер Юнайтед» хотят видеть тренером команды Маурисио Почеттино, который сейчас работает с «ПСЖ».