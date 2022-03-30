Кюйт о тен Хаге: «Его тактика и образ футбольного мышления очень интересны. Он может отлично работать в любом топ-клубе Европы»

считает, что Эрик тен Хаг готов к работе в топ-клубе.

Ранее сообщалось, что тен Хаг – один из главных претендентов на пост главного тренера .

«Тен Хаг – отличный, опытный тренер. Он проходил стажировку, если хотите, во второй команде мюнхенской «Баварии», затем в «Утрехте», а теперь в .

Он отличный тренер, который сильно прогрессировал как на поле, так и за его пределами. Я знаю, что некоторые люди сомневаются в его уровне владения английским языком, в его поведении перед камерами, но заметно, как он растет с каждой неделей как тренер, и я думаю, что он может отлично работать в любом топ-клубе Европы.

Его тактика, его образ футбольного мышления очень интересны, и было бы здорово, если бы он получил возможность работать в топ-клубе», – сказал бывший нападающий «Ливерпуля».