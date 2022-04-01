Тен Хаг о переговорах с «МЮ»: «Это прекрасный клуб. Сейчас я сосредоточен на «Аяксе», но не хочу ничего исключать»

Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о приходе в .

– Будете ли вы работать с «Аяксом» в следующем сезоне?

– Сейчас я сосредоточен только на «Аяксе». Но в футболе никогда не знаешь наверняка. Я не хочу ничего исключать.

Я знаю, что в футболе все может измениться в один день. Если в какой-то момент я решу сделать следующий шаг, надеюсь, что люди в «Аяксе» меня поймут.

– «Манчестер Юнайтед» вроде бы очень заинтересован в вас. Вроде даже были переговоры. Можете подтвердить?

– В индустрии все друг друга знают. Всегда есть переговоры с представителями других клубов, это нормально. «Манчестер Юнайтед» – прекрасный клуб с отличными болельщиками. Но я могу только повторить – я полностью сосредоточен на «Аяксе», – сказал тренер .

Тен Хаг – фаворит на пост тренера «МЮ» после собеседований. Еще общались с Почеттино и неизвестным кандидатом – не Лопетеги и не Энрике