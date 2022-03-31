«МЮ» выясняет сумму компенсации за тен Хага, но не хочет выставлять Эрика фаворитом на пост тренера

заинтересован в назначении Эрика тен Хага главным тренером.

По информации Sky Sports, манкунианцы наводят справки насчет того, во сколько им обойдется переход специалиста из . Также обсуждается и то, как поступить с возможным объявлением о предстоящем назначении тен Хага, учитывая борьбу амстердамцев за победу в чемпионате Нидерландов.

При этом «МЮ» пока не переходил к формальным действиям и в целом не хочет, чтобы считалось, будто у клуба есть явный фаворит, пока идет работа с другими тренерами из списка желаемых.

Ранее сообщалось, что английский клуб также интересуется Маурисио Почеттино («ПСЖ»), Хуленом Лопетеги («Севилья») и Луисом Энрике (сборная Испании).