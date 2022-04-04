Килиан Мбаппе: «Называть себя лучшим в мире – слегка самонадеянно, хотя, может, я и такой. Если меня не считают лучшим, никто от этого не умрет»

рассказал, считает ли он себя лучшим игроком мира.

– Как считаете, сейчас вы лучший игрок мира?

– Я всегда хотел им быть. Называть себя лучшим в мире – слегка самонадеянно, хотя, может, я и такой, а может, и нет. Люди должны решать. Когда ты лучший, то не должен говорить об этом. Я стараюсь на поле показать, на что способен.

Если меня не считают лучшим, никто от этого не умрет. А если считают, то это приятно, – сказал нападающий «ПСЖ».

В этом сезоне 23-летний форвард забил 28 голов и отдал 17 передач в 38 матчах за во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.