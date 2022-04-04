«Месси и Неймар – двое из числа лучших в мире. Играть с ними – честь. Лео – легенда, он уникален, я многому научился». Мбаппе о партнерах

рассказал об игре в атаке вместе с и .

«Играть с Месси легко. Я всегда говорил, что мечтаю играть рядом с величайшими, и Месси и Неймар – двое из числа лучших в мире.

Играть вместе с ними несложно. Все здорово, Лео забил, Неймар сделал дубль.

Для меня честь играть с ними. Я развиваюсь рядом с Лионелем, каждый день наблюдаю за тем, что он умеет, – это дает мне возможность понять, в чем я могу прибавить. Он уникальный игрок. И мне выпала возможность играть с ним, повторюсь, это честь.

Я не предполагал, что смогу играть с ним, но это стало реальностью. Мы очень довольны, я уже многому научился. Он легенда и войдет в историю футбола», – сказал нападающий .