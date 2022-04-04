Месси получил оценку 6 от L’Equipe за игру с «Лорьяном», Неймар – 8, Мбаппе – 9

Атакующее трио «ПСЖ» получило высокие оценки по итогам матча с «Лорьяном» (5:1).
Нападающий парижан Килиан Мбаппе набрал 5 очков (2+3) по системе «гол+пас» в этой игре. Неймар отметился дублем, Лионель Месси – одним забитым мячом.
Француз получил оценку 10 от Le Parisien, 9 – от L’Equipe. Игру бразильца Le Parisien оценил на 8 баллов, аргентинца – на 7,5. От L’Equipe Неймар получил оценку 8, Месси – 6.
Защитник Ашраф Хакими, допустивший результативную ошибку, получил оценку 4,5 от Le Parisien (самый низкий рейтинг в «ПСЖ») и 5 – от L’Equipe (эта оценка еще у четверых игроков, ниже нет ни у кого).