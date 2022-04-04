АИК может арендовать Ларссона у «Спартака» до лета (Expressen)

Шведский АИК хочет подписать Йордана Ларссона из «Спартака».
Клуб хочет подписать краткосрочное соглашение с 24-летним нападающим, сообщает Expressen со ссылкой на несколько источников.
Сделка может быть оформлена в виде аренды сроком до лета. Финансовые условия могут стать препятствием для осуществления сделки, но АИК уже провел первоначальные переговоры с игроком и интенсивно работает над трансфером.
Напомним, ФИФА разрешила игрокам, выступающим в РПЛ, приостанавливать контракты с клубами. Этим правилом можно воспользоваться до 7 апреля.
В этом сезоне шведский форвард забил 2 гола в 23 матчах за «Спартак». Его статистику можно найти тут.