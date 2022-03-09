Директор «Хельсинборга» о Ларссоне и Гиговиче: «Если они захотят перейти к нам, мы будем в этом очень заинтересованы»

Спортивный директор «Хельсингборга» прокомментировал возможный приезд игроков из РПЛ в шведский клуб.
Андреас Гранквист, известный по выступлениям за «Краснодар», сейчас работает в «Хельсинборге». В интервью шведским медиа он рассказал, что общался с нападающим «Спартака» Йорданом Ларссоном и полузащитником «Ростова» Армином Гиговичем по поводу возможного возвращения на родину.
«Я сказал газете, что контактировал с Гиговичем и Ларссоном, и что если они захотят перейти в «Хельсингборг», мы будем в этом очень заинтересованы.
Это наши парни, из Хельсинборга. И мы с радостью встретим их возвращение домой, примем их на несколько месяцев, если они выразят желание», – сказал Гранквист.