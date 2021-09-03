Ларссон рассказал, что «Спартак» отклонил предложения о трансфере летом: «Я должен уважать контракт. Есть желание сделать следующий шаг»

Форвард ответил на вопрос об интересе летом к нему со стороны различных клубов, в том числе из Бундеслиги.

– Да, предложения были, но какие именно клубы их делали, насколько они были близки к успеху, я не уточнял. Но предложения были.

– И «Спартак» решил не принимать их.

– Именно. Но это мой клуб, мой наниматель. У меня контракт с ним, и я должен его уважать. В клубе знают, чего я хочу, и мы посмотрим, что будет дальше.

Сейчас я сосредоточен на «Спартаке». У нас сложная группа в Лиге Европы. На такой сцене надо хорошо себя проявить, на чем я и сосредоточен.

Но у меня есть желание сделать следующий шаг. План «Спартака» заключался в том, чтобы продать меня через два года, но дела у меня пошли так хорошо, что было решено меня не отпускать, – сказал Ларссон.