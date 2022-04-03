Хавбек ЦСКА Ушаков: «Пенальти в наши ворота не было. Гогличидзе упал в криках, выпрашивал»

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков высказался о судейских решениях после игры с «Уралом» (2:2).

В концовке матча 23-го тура главный арбитр дважды обращался к ВАР по поводу пенальти. Сначала он назначил 11-метровый в ворота за фол на Ушакове, посмотрев повтор эпизода, а спустя несколько минут не стал назначать пенальти в ворота армейцев, хотя также сам смотрел видеоповтор. Во втором эпизоде игрок «Урала» упал в штрафной армейцев в результате единоборства с Ушаковым.

«Эпизод с моим пенальти – точно фол. Обыграл, убрал на резком движении. Фол. А с пенальти в наши ворота, который мог бы быть, я считаю, пенальти не было.

В наше время есть ВАР. Любое касание – это уже боязнь. Слава богу, что так получилось. Как все произошло? Он ударил. Той же ногой, которой бил, об меня зацепился. Упал в криках, выпрашивал пенальти. Все нормально. Я был уверен, что это не пенальти. Конечно, я благодарен, что все так произошло. Видел в 10 метрах сам, что пенальти не было, поэтому был спокоен. На правом фланге стоял.

Слишком агрессивно играл? Я всегда настроен. Когда дали шанс, надо было им воспользоваться. Слава богу, что все получилось. Хотелось бы сказать спасибо врачам, которые меня вылечили. Я год не играл до этого матча. Эдуарду Николаевичу Безуглову, реабилитологу Игорю Степанову, моей семье, девушке. Всем спасибо за поддержку! Все получилось шикарно. Бог меня вознаградил!» – сказал Ушаков.