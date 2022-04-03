Шунин провел 100-й сухой матч за «Динамо» и вошел в «клуб Яшина». Из действующих вратарей в нем еще Акинфеев, Гильерме и Беленов

Антон Шунин провел 100-ю сухую игру за «Динамо» – против «Краснодара» (1:0) в 23-м туре РПЛ.
Он вошел в так называемый клуб Яшина – список российских и советских голкиперов, сыгравших минимум 100 матчей без пропущенных голов за свои клубы.
Из действующих вратарей в этом списке также Игорь Акинфеев (ЦСКА, 339 сухих матчей), Гильерме («Локомотив», 151) и Александр Беленов («Уфа», 115).
Шунин является воспитанником «Динамо» и выступает за команду на протяжении всей карьеры. С его статистикой можно ознакомиться здесь.