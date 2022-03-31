Шунин о легионерах «Динамо»: «Дома им говорят: «Все плохо в России, возвращайтесь». Уверен, они отвечают, что им здесь хорошо»

Антон Шунин заявил, что иностранные футболисты не намерены покидать «Динамо».
«Клуб готов ждать этих футболистов, сказал им, что готов ждать столько, сколько нужно, главное, чтобы они чувствовали себя комфортно.
Если хотите взять паузу – сколько нужно, мы не будем давить, контракты действуют, только возвращайтесь, мы вами дорожим. Это показатель отношения клуба к игрокам, команде.
Второй момент – у нас собралась такая команда, которую никто не хочет покидать, потому что даже в такой сложной ситуации мы одна семья, один коллектив, мы помогаем друг другу двигаться дальше, несмотря на то что происходит.
Многим иностранцам действительно непросто, уверен, что дома им говорят: «Возвращайтесь, все плохо в России, зачем вам находиться здесь?» Но я уверен, что эти ребята говорят обратное, что им здесь хорошо и они не хотят уезжать», – сказал вратарь «Динамо» в эфире «Матч ТВ».