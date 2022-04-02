Шунин о расширении РПЛ: «Надеялся на это, когда мы с «Динамо» вылетали. Момент был тяжелый»

Вратарь «Динамо» высказался о возможном расширении .

«Если [рассуждать] по-спортивному, то нужно принимать закон, но он не должен вступать в силу в этом сезоне. Если он принимается, то действовать он должен со следующего сезона. Если сейчас окажется так, что две команды не вылетят, а две команды поднимутся – наверное, это будет не совсем справедливо.

Когда мы с «Динамо» вылетали [в сезоне-2015/16], было много разговоров о том, что лигу могут расширить. Я очень на это надеялся, потому что момент был тяжелый, мы действительно играли плохо, и до последнего не верилось, что может вылететь.

С другой стороны, если у нас не будет матчей сборной, Лиги чемпионов, Лиги Европы, то получится, что у нас слишком мало команд и слишком длинный сезон. Возможно, в этой ситуации лучше, чтобы было больше команд», — сказал Шунин.