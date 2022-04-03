Хван приостановил контракт с «Рубином». Это 6-й легионер, покинувший клуб за месяц, остались двое

Теги Рубин премьер-лига Россия трансферы Хван Ин Бом Футбол

Полузащитник Хван Ин Бом в этом сезоне больше не будет выступать за «Рубин».

Клуб объявил о том, что действие контракта с хавбеком приостановлено до лета 2022 года.

В нынешнем чемпионате России кореец провел 17 матчей, забив 2 мяча. «Рубин» он представляет с сезона-2020/21. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Ранее контракты с казанским клубом приостановили или расторгли Хвича КварацхелияАндерс ДрейерСеад Хакшабанович, Филип Уремович и Сильвие Бегич.

Таким образом, в составе команды сейчас остаются два легионера – Монтассар Тальби и Оливер Абильгор.

«Рубину» совсем дурно: сравнял на 84-й, пропустил третий на 90-й. Так много Слуцкий еще никогда не проигрывал

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные