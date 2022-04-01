Слуцкий о вечном контракте с «Рубином»: «Готов жить 300 лет, как дубы. Все это время буду работать»

Леонид Слуцкий ответил на вопрос о вечном контракте с «Рубином».
Главный тренер казанского клуба высказался после поражения от «Химок» (2:3) в матче РПЛ.
– Если первый тайм с минимумом моментов и очень осторожная игра с обеих сторон, то во втором тайме фейерверк голов, событий, моментов, включая заключительный стандарт, которые, к сожалению, сложились не в нашу пользу.
– Сегодня, несмотря на поражение, было хорошее качество игры, как показалось. Для этого состава, который практически играл с листа. Как вы оцените?
– Мне сложно комментировать матчи, которые проигрываются. Мы вели в счете и сравняли, пытались атаковать, проявлять характер, но, к сожалению, проиграли.
Поэтому мне сложно сейчас оценивать качество без отрыва от эмоциональной составляющей.
– Относительно предыдущей игры с ЦСКА и спарринга с «Крыльями Советов» все-таки сегодняшний матч – шаг вперед?
– Ну «Крылья Советов» как можно рассматривать? Поражение не может быть шагом вперед.
– Как оцените состояние газона?
– Хорошее. Для этого времени года вообще, наверное, лучший газон за много лет.
– С учетом последних неудачных матчей будут ли какие-то кардинальные изменения внесены в тренировочный процесс?
– Конечно. Будем играть в усеченных составах.
– Как вы отнеслись к уходу Хвичи Кварацхелии? Вы с ним разговаривали до и после этого?
– Да, мы с ним разговаривали до и после.
– Что вы чувствуете?
– Я оставлю при себе наш с ним разговор.
– Герман Онугха наконец-то забил. Этот гол воодушевит его?
– Надеюсь.
– Оливер Абильгор и Хван Ин Бом официально из «Рубина» никуда не ушли. Ожидаются ли они?
– Ждите официальной информации. Больше сказать ничего не могу.
– С вами продлили контракт «навечно». Готовы ли вы работать в «Рубине» вечно?
– Да, я готов жить 300 лет, как дубы, и все это время буду работать, – сказал Слуцкий.
Гендиректор «Рубина» о доверии к Слуцкому: «Осталось, безусловно. Он будет работать вечно»