Слуцкий о вечном контракте с «Рубином»: «Готов жить 300 лет, как дубы. Все это время буду работать»

ответил на вопрос о вечном контракте с «Рубином».

Главный тренер казанского клуба высказался после поражения от «Химок» (2:3) в матче .

– Если первый тайм с минимумом моментов и очень осторожная игра с обеих сторон, то во втором тайме фейерверк голов, событий, моментов, включая заключительный стандарт, которые, к сожалению, сложились не в нашу пользу.

– Сегодня, несмотря на поражение, было хорошее качество игры, как показалось. Для этого состава, который практически играл с листа. Как вы оцените?

– Мне сложно комментировать матчи, которые проигрываются. Мы вели в счете и сравняли, пытались атаковать, проявлять характер, но, к сожалению, проиграли.

Поэтому мне сложно сейчас оценивать качество без отрыва от эмоциональной составляющей.

– Относительно предыдущей игры с ЦСКА и спарринга с «Крыльями Советов» все-таки сегодняшний матч – шаг вперед?

– Ну «Крылья Советов» как можно рассматривать? Поражение не может быть шагом вперед.

– Как оцените состояние газона?

– Хорошее. Для этого времени года вообще, наверное, лучший газон за много лет.

– С учетом последних неудачных матчей будут ли какие-то кардинальные изменения внесены в тренировочный процесс?

– Конечно. Будем играть в усеченных составах.

– Как вы отнеслись к уходу ? Вы с ним разговаривали до и после этого?

– Да, мы с ним разговаривали до и после.

– Что вы чувствуете?

– Я оставлю при себе наш с ним разговор.

– наконец-то забил. Этот гол воодушевит его?

– Надеюсь.

– Оливер Абильгор и Хван Ин Бом официально из «Рубина» никуда не ушли. Ожидаются ли они?

– Ждите официальной информации. Больше сказать ничего не могу.

– С вами продлили контракт «навечно». Готовы ли вы работать в вечно?

– Да, я готов жить 300 лет, как дубы, и все это время буду работать, – сказал Слуцкий.

Гендиректор «Рубина» о доверии к Слуцкому: «Осталось, безусловно. Он будет работать вечно»