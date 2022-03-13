«Рубин» и защитник Уремович приостановили контракт до лета 2022 года

Защитник Филип Уремович в этом сезоне больше не будет выступать за «Рубин».

Клуб объявил о приостановлении действия контракта с бывшим капитаном команды до лета 2022 года.

Ранее ФИФА разрешила легионерам приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата России Уремович провел 18 матчей, получив 6 желтых карточек. Подробно со статистикой 25-летнего хорвата можно ознакомиться здесь.

«Рубин» подтвердил приостановку контрактов с Дрейером и Хакшабановичем