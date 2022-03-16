Дрейер вернулся в датский «Мидтьюлланд». Клуб подписал его до конца сезона после приостановки контракта с «Рубином»

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Хавбек «Рубина» Андерс Дрейер будет играть за датский «Мидтьюлланд» до конца сезона.

Ранее 23-летний игрок приостановил действие своего контракта с «Рубином». 

«Мы рады, что можем помочь Андерсу выйти из сложной ситуации. Поскольку ФИФА предоставила такую возможность, мы, конечно, были заинтересованы в том, чтобы договориться с Андерсом.

Для нас очень важно, что мы можем помочь одному из наших бывших игроков в этот момент», – сообщил спортивный директор клуба Свен Граверсен.

7 марта ФИФА разрешила иностранным игрокам, которые выступают в клубах РПЛ, приостановить действие контрактов в одностороннем порядке до 30 июня в связи с ситуацией на Украине.

В 14 матчах в чемпионате России этого сезона Дрейер забил 8 голов. Он перешел в казанский клуб из «Мидтьюлланда» по ходу сезона.

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