Мирча Луческу: «Правительство Украины освободило от воинской обязанности игроков сборной из «Динамо». Возможность выйти на ЧМ важна для нации»

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Мирча Луческу сообщил о подготовке футболистов киевского «Динамо» к стыкам ЧМ-2022.

«Нам удалось привезти в Румынию одиннадцать игроков киевского «Динамо». Это ядро сборной.

Они получили разрешение правительства, в силу своего особого положения были освобождены от воинской обязанности.

Даже футбол в такой сложной ситуации может многое сделать. Возможность участвовать в стыках и даже выйти на ЧМ – это может быть очень важно для нации», – сказал главный тренер «Динамо».

Сборная Украины в июне должна провести стыковой матч ЧМ-2022 с Шотландией, а в случае победы – встретиться с Уэльсом.

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