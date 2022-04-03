Мирча Луческу: «Правительство Украины освободило от воинской обязанности игроков сборной из «Динамо». Возможность выйти на ЧМ важна для нации»

сообщил о подготовке футболистов киевского к стыкам .

«Нам удалось привезти в Румынию одиннадцать игроков киевского «Динамо». Это ядро сборной.

Они получили разрешение правительства, в силу своего особого положения были освобождены от воинской обязанности.

Даже футбол в такой сложной ситуации может многое сделать. Возможность участвовать в стыках и даже выйти на ЧМ – это может быть очень важно для нации», – сказал главный тренер «Динамо».

в июне должна провести стыковой матч ЧМ-2022 с Шотландией, а в случае победы – встретиться с Уэльсом.

Андрей Ярмоленко: «Читал, Украине хотят подарить путевку на ЧМ. Это неправильно. Должны решать все на поле»