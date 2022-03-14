Мирча Луческу: «Не согласен с тем, что россиян лишают права заниматься спортом. Он не имеет отношения к политике»

осудил санкции в отношении российских спортсменов.

– Никогда не думал, что этого дойдет. Это проблема политиков, а не народа, они жили как братья. Я не знаю, чем это может закончиться. Это долго продлится, победителей не будет.

– Справедливо ли, что спорту приходится платить за это?

– Для меня спорт не имеет никакого отношения к политике. Люди должны продолжать соревноваться, независимо от страны их происхождения.

Я не согласен с тем, что россиян лишают права заниматься спортом. Они должны соревноваться, не нужно было так делать. Спорт должен помогать, – заявил тренер киевского , работавший в «Зените» и «Шахтере».