Экс-хавбек «Спартака» Кечинов о фоле Бека-Бека на Мартинсе: «Можно так и ногу сломать. Это красная карточка»

считает, что в матче «Спартака» с должно было быть удаление.

На 24-й минуте хавбек железнодорожников получил желтую карточку за попадание прямой ногой в голеностоп полузащитнику .

«Играть в такую погоду было можно. Просто к этому надо было получше подготовиться. Раньше клеенку на поле стелили, чтобы не было столько снега. Не знаю, почему в этот раз такого не сделали. О снегопаде все знали.

Конечно, «Локомотиву» вчера просто чуть больше повезло. На таком поле показывать что-то и играть в комбинационный футбол сложно. Надо было уповать на характер, единоборства, которые решали очень многое.

У «Спартака» в первом тайме были хорошие моменты. Если бы первый гол засчитали, то они бы выиграли. На таком поле сложно что-то показать, чтобы болельщику понравилось. Да, была борьба, желание, но не более. Не могу сказать, что я получил удовольствие от футбола.

Вопросы к судейству есть, но у каждого арбитра на одни и те же моменты идет разная трактовка. Сколько было удалений при таких фолах [как на Бека-Бека]. В этом эпизоде судья посчитал, что это не удаление. Хотя видно, что игра была в ногу. Можно так и ногу сломать. Это красная карточка», – сказал экс-хавбек .

Фол Бека-Бека – на отметке 01:35.