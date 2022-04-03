«Локо» обыграл «Спартак», выпустив самый молодой стартовый состав в своей истории – 22,36 года в среднем

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«Локомотив» обыграл «Спартак», выпустив самый молодой стартовый состав в своей истории.

Матч 23-го тура РПЛ завершился со счетом 1:0 в пользу железнодорожников.

«Средний возраст вышедших в старте футболистов составил 22,36 года (с учетом запасных – 22,8 года). Марвину Компперу, который готовит команду к играм, 36 лет.

Оба показателя – рекордные в истории клуба», – сказано в сообщении клуба.

«Локо» и «Спартак» выдали один из самых тусклых матчей сезона. Герой – Худяков (вовремя выходил и сделал несколько сэйвов)

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