Руслан Литвинов: «Думать, что «Спартак» вылетит, непозволительно»

Полузащитник Руслан Литвинов высказался о возможном вылете в .

Красно-белые в 23-м туре уступили (0:1).

– С чем связана неудачная серия команды?

– В каком-то плане нам не везет, сегодня у нас отменили гол, это сильно повлияло на ход матча. Очень хотели забить первыми.

– Можете ли вы гарантировать болельщикам то, что «Спартак» не вылетит?

– Думать, что «Спартак» вылетит, непозволительно. Мы даже не думаем об этом. Мы сделаем все, чтобы закончить как можно выше в турнирной таблице.

– Как вы отреагировали на уход ?

– Печально, что он покинул команду. Конечно же, я расстроился. Желаю ему скорейшего выздоровления и скорейшего возвращения на поле! У него все получится.

– Что вы можете сказать о болельщиках, их нет уже какую игру. Это чувствуется?

– Мы всегда слышим их поддержку и благодарны им за это. Они есть всегда и везде, гонят нас вперед. Очень ждем, когда основная масса болельщиков вернется на трибуны. В их присутствии играть гораздо легче и приятнее, – сказал Литвинов.